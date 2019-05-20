Karadeniz’de Torku rüzğarı esti

Doğu Karadeniz, 17-19 Mayıs tarihlerinde Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu’na ikinci kez ev sahipliği yaptı. 2.2 kategorisindeki tura, 8’i Türkiye’den olmak üzere toplam 13 takım katıldı. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takvimine geçen yıl dahil olan Karadeniz Turu, bisikletçileri bölgenin yeşil doğasıyla buluşturdu. 17 Mayıs’ta Rize’den başlayan Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, Trabzon, Ordu, Giresun’un ardından Milli Mücadele’nin 100. Yılının coşkuyla kutlandığı 19 Mayıs 2019’da Samsun Çarşamba’da sona erdi. 3 etaplı turda 82 bisikletçi, Rize - Rize etabında 120 km, Rize - Giresun etabında 208 km ve Giresun - Çarşamba etabında 163 km olmak üzere toplam 491 km pedal çevirdi. Tura 5 sporcu ile katılan Konya Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, yarışın tamamında başarılı bir çizgide yer alarak adından söz ettirmeyi başardı. İlk gün Torku Şekerspor’dan Batuhan Özgür 1. oldu. 2. etapta ise Batuhan Özgür yine başarılı bir performans sergileyerek 4. oldu.

19 Mayıs’ta yapılan 3. etap yarışı ise 170 kilometre olarak koşuldu. Samsun Çarşamba’da sona eren 3. gün yarışlarında Torku Şekerspor’un 5 sporcusundan 3’ü ilk 10’da yer almayı başardı. Batuhan Özgür 2., Ahmet Örencik 7., Halil İbrahim Dilek ise 9. oldu. Torku Şekerspor, Karadeniz Turunu genel klasmanda 4. olarak tamamladı. Desteklerinden dolayı 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür eden Torku Şekersporlu bisikletçiler, çıktıkları her yarışta tecrübelerinin biraz daha arttığını ve önümüzdeki süreçte yeni galibiyetleri takımlarına kazandırmak istediklerini ifade etti.

Torku Şekerspor’un Antrenörü Sadettin Kızıl da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en köklü bisiklet takımı olan Torku Şekerspor’un genç sporcuları ile her yarış sonrası büyük bir deneyim kazandığını ve bundan sonraki turnuvalarda da Torku Şekerspor’dan daha çok söz ettirmek istediklerini söyledi.

Sadettin Kızıl, takımın performansından memnun olduğunu da ifade etti ve “Çalışmalarımızı bu inançla sürdürdüğümüzde inanıyorum ki hem ülkemiz bisiklet sporuna yeni yıldızlar kazandıracağız, hem de başarılı bir çizgide yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz” dedi.