Karaciğer yağlanması diyeti isminden de anlaşılacağı üzere karaciğer üzerinde yağ birikmesi neticesinde gerek görülen bir diyet türüdür. Karaciğer yağlanması, belli sebeplerden ötürü ortaya çıkabilir. Karaciğer yağlanması için diyet yapmak, karaciğer yağlanmasının nedenleri, belirtileri ve yenmemesi gibi bazı konularda bilgi vermek faydalı olacaktır.

Karaciğer yağlanması diyeti nasıl yapılır?

Alkole bağlı olan karaciğer yağlanmasının tedavisi, alkol tüketiminin sonlandırılması ile başlamaktadır. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının tedavisi ilaç kullanımının yanı sıra karaciğere zarar vermeyerek uygulanan karaciğer yağlanması diyet programları ve egzersizlerle mümkün olmaktadır.

Birçok bilimsel makale içerisinde; şeker hastalığı, obezite, hiperlipidemi ve insülin direnci tedavisinde uygulanacak beslenme programlarının karaciğer yağlanması tedavisinde ve diyet listesi planlarında uygulanacağını gösterir.

Karaciğer yağlanması diyeti programında kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve antioksidan kaynakları yer alması gerekir. Hücre hasarı ile savaşan antioksidan kaynakları, iltihaplanmaya ve insülin direncine karşı da faydalı olur. Bu beslenme biçimi genel özellikleriyle Akdeniz diyetine benzer.

Karaciğer yağlanması diyet listesi; meyve ve sebze konusundan zengin olmalıdır; tam tahıl ürünü, bakliyat türleri ve sağlıklı yağlar beslenme programında yer almalıdır. Yapılan kimi çalışmalarda E vitamini kaynaklarının karaciğer yağlanması tedavisi hususunda etkili olduğu bulunmuştur. Bilhassa antioksidandan zengin olan ve E vitamini kaynağı zeytinyağı, badem, ayçiçekyağı, yer fıstığı, ceviz gibi karaciğer yağlanması diyeti programında bulunması gereken besinlerden.

Zayıflamak için örnek diyet listesi

Kahvaltı Zamanı:

- 2- 3 yemek kaşığı yulaf,

- 1 su bardağı yarım yağlı süt,

- 2 tane ceviz içi,

- 2 dilim ananas, 1 tane muz ya da 1 tane elma,

Ara Öğün:

- 10 tane fındık ya da badem,

- Şekersiz yeşil çay,

Öğle Vakti:

- 1 bardak ayran,

- 1 porsiyon bakliyattan yapılmış yemek,

- Mevsim salata,

- 1 dilim tam buğday ekmeği,

İkindi Vakti:

- 1 dilim yarım yağlı olan beyaz peynir,

Akşam Vakti:

- 1 kase yarım yağlı olan yoğurt,

- porsiyon etli, tavuklu ya da kıymalı sebze yemeği,

- Mevsim salatası,

Gece Vakti:

- 1 porsiyon meyve türü.

Karaciğer yağlanması nedir?

Karaciğer yağlanması; karaciğer hücrelerinde normalin üstünde yağ birikmesinden ötürü ortaya çıkan karaciğer hastalığı şeklinde tanımlanabilir. Oluşan yağlanma seviyesi arttıkça karaciğerde iltihaplanma oluşmaya başlayarak organ fonksiyonlarında azalma ortaya çıkar.

Karaciğer yağlanması belirtileri

- Sarılık,

- Çabuk yorulma durumu,

- Kusma ve mide bulantısı,

- İştahsızlık,

- Halsizlik,

- Enerji düşüklüğü,

- Karın ve göğüs kısmında ağrı.

Karaciğer yağlanması sebepleri

- Gebelik,

- Obezite,

- Hareketsiz hayat,

- Yüksek kolesterol,

- Düzensiz hayat tarzı,

- Alkol- sigara kullanımı,

- Sürekli kullanılan kimi ilaçlar,

- Toksin olanı besinlerin tüketilmesi,

- Hızlı kilo verme ve alma,

- Şeker hastalığı ve insülin direnci.

Karaciğer yağlanmasında yenmemesi gereken yiyecekler

- Karaciğer yağlanması ile karşı karşıya kalan kişiler kesinlikle alkol tüketiminden uzak durmalıdır. Karaciğer yağlanmasının yanı sıra başka karaciğer rahatsızlıkların sebebi de alkol tüketimi şeklinde olabilir.

- Beyaz ekmek, makarna ve pirinç gibi besinler seçilmemelidir.

- Sosis, salam, pastırma, sucuk gibi şarküteri besinler tüketilmemelidir. Bu besinlerin doymuş yağ oranı çok yüksektir.

- Şekerden uzak durmak gerekir. Şeker içeren kurabiye, kek gibi hamur işi, hazır meyve suyu, gazlı içecekler içilmemelidir. Yüksek kan şekeri, karaciğerdeki yağ birikiminin çoğalmasına neden olabilir.

- Kızartma çeşidinde hazırlanan besinler tüketilmemeli.

Karaciğer yağlanmasında uygulanması gereken ilave yollar

Karaciğer yağlanmasında uygulanan diyet listesinin yanı sıra bu tedavi adına uygulanması gereken ilave yollar mevcuttur. Bunların içerisinde;

- Beslenme programının değiştirilmesinin dışında tüketilen besinlere dikkat edilebilir. Kimi besinler daha sık seçilebilir ve yaşam biçiminde farklılıklar yapılabilir,

- Daha faal bir yaşam biçimi diyetin yanında kilo kaybı ve karaciğer rahatsızlığının tedavi edilmesini sağlayabilirler.

- Haftanın üç günü yapılan yarım saatlik yürüyüşler ya da egzersizler etkili olacaktır.

- Düşük kolesterollü beslenilmesi tedavi etabında faydalı olur. Trigliserit ve kan kolesterol düzeyinin normal seviyede olması bu yağlanma adına önemlidir. Bu vaziyete önlem şeklinde yumurta tüketimi günde bir tanedir. Tereyağı ve margarinden uzak durmak gerekir. Kırmızı et ise haftada iki kez tüketilmelidir.