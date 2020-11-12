Karaca’da hedef galibiyet

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, ligin 9'uncu haftasında evinde Sivas Belediyespor’u konuk ediyor.

Ligin son haftalarında istikrarsız gidişiyle hayal kırıklığı yaratan, deplasmanda oynadığı Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ergene Velimeşespor’u 3-0 yenerek moral bulan Karacabey Belediyespor, bu hafta evinde oynayacağı Sivas Belediyespor müsabakasından 3 puan ile ayrılmanın peşinde.

11 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’da Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak olan Karacabey Belediyespor-Sivas Belediyespor karşılaşmasını Tekirdağ bölgesinden Levent Buğra Vartemel, Mustafa Çevik ve Erol Ernek hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Bileyci yapacak.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, “Sivas Belediyespor iyi bir takım. Biz de bu maça iyi hazırlandık. Hedefimiz sahadan 3 puan ile ayrılmak. Bunun için elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyespor ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 11 puanla 9’ncu sırada yer alırken, Sivas Belediyespor ise bir maç eksiğiyle oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 9 puan ile 15’nci sırada bulunuyor.

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