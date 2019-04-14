Karacabey Birlikspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Karacabey Birlikspor - Kocaelispor 3. Lig 3. Grup’un en önemli maçlarından birisi Karacabey Birlikpor’ un ev sahipliğinde gerçekleşecek. M. Fehmi Gerçeker Stadyumunda oynanılacak maçta ev sahibi Karacabey Birlikspor ezeli rakibi olan Kocaelispor’ u eli boş göndermek istiyor.Karacabey çıktığı 30 maçtan 16 galibiyet 6 beraberlik 8 malubiyet ile evine döndü Kocaelispor ise çıktığı 30 maçtan 16 galibiyet 6 beraberlik 8 malubiyet ile 2.sıradaki yerini koruyor. Peki, Karacabey Birlikspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Karacabey Birlikspor - Kocaelispor 3. Lig 3. Grupta M. Fehmi Gerçeker Stadyumunda maça çıkacaklar.Karacabey çıktığı 30 maçtan 16 galibiyet 6 beraberlik 8 malubiyet ile evine döndü Kocaelispor ise çıktığı 30 maçtan 16 galibiyet 6 beraberlik 8 malubiyet ile 2.sıradaki yerini koruyor.
Karacabey Birlikspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün M. Fehmi Gerçeker Stadyumun’da saat 15:00’da başlayacak ve yayını yok Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...