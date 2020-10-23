Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

Geçtiğimiz hafta Akhisargücü’ne karşı elde ettiği galibiyetin ardından, bu kez Bursa derbisinde Tofaş ile karşı karşıya gelen Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta sonu Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada 3 seti de kazanan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, böylece Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 1. Grup’ta liderlik koltuğuna oturdu.

HEDEF ZİRVEDE KALICI OLMAK

Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, takımın başarılı gidişatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Oyuncularımı kutluyorum. Derbiyi kazanmak güzel bir duygu. Bu galibiyet ile ligde ilk sıraya yerleştik ve hafta sonu İzmir’de oynayacağımız Arkas Spor maçını da kazanarak, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

HER ZAMAN İDDİALIYIZ

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan da galibiyetin ardından takım yönetimi ve futbolcuları tebrik etti. Özkan, “Bu hafta sonu Bursa’da, centilmence geçen bir derbi heyecanı yaşandı. Her zaman söylediğimiz gibi futbol ve voleybolda iddialıyız. Şehrimizin adını gururla, bu iki spor dalında da yaşatıyoruz. Takımlarımızın elde ettiği bu başarılardan dolayı ilçemiz adına çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah devamı gelecek” dedi.

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