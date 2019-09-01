Karacabey Belediyespor’a 3 transfer birden

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor’dan orta saha oyuncusu Sadık Arda Yılmaztürk, Erokspor’dan ön libero Sergen İlhan ve Bandırmaspor’dan sol bek Yasin Yıldız ile sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, üç transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi. Koçak, "Yeni aldığımız oyunculardan Sadık Arda Yılmaztürk ile 2 yıllık, Sergen İlhan ve Yasin Yıldız ile 1’er yıllık sözleşme imzaladık. Bu oyuncularımızla birlikte kadromuzu güçlendirdik. Amacımız ligde üst sıralarda yer almak. Futbolcuların istekli ve gayretli olmaları bizi sevindiriyor” dedi.

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