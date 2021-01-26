Karacabey Belediyespor voleybolda tam gaz

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Karacabey Belediyespor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Karacabey Belediyespor, Türkiye Erkekler 2. Lig 1. Grup 14. hafta müsabakasında, kendi evinde oynadığı Gebze Gençlik Hizmetleri’ni 3-0’la geçti. Bu maçla birlikte Karacabey Belediyespor, en yakın rakibine 6 puan fark atarak 14 maçta elde ettiği 13. galibiyetle ligdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Maçın ardından bir açıklama yapan Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, ligde her maçın zor olduğunu belirterek, Gebze Gençlik Hizmetleri maçını da kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Önümüzdeki hafta ligin en kritik maçlarından birini oynayacaklarını belirten Cengiz, grupta ikinci sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor maçını da kayıpsız geçmek için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini ifade etti.

"TAKIMIMIZ BİZİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan ise “Voleyboldaki temsilcimiz Karacabey Belediyespor, bu sezon çok iyi bir başarı grafiği sergiliyor. Bu hafta da parkeden galip ayrılan taraf olarak hepimizi mutlu etti. Tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Haftaya en yakın rakibimizle kritik bir maç olacak. Şimdiden takımımıza bu maçta da başarılar diliyorum” dedi.

ZORLU MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Karacabey Belediyespor, ligin 15. haftasında, en yakın takipçisi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Müsabaka, 31 Ocak Pazar günü Aydın Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)