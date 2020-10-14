Karacabey Belediyespor voleybolda da başarılı çizgisini sürdürüyor

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

Karacabey Belediyespor, futbolda olduğu gibi voleybolda da başarılı grafiğini sürdürüyor.

Türkiye Erkekler Voleybol 2 Lig 1.ci Grup’ta yer alan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, ligin ilk haftasında grubun güçlü ekiplerinden Akhisargücü ile karşılaşırken, Karacabey Belediyespor karşılaşmadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Karacabey Belediyespor Voleybol Antrenörü Mustafa Cengiz maçın ardından yaptığı açıklamada, “Ligde ilk maçta kazanmak ve lige iyi bir başlangıç yapmak bizim çok önemliydi. Bu galibiyet, takıma da güzel bir moral oldu. Takımımı yürekten kutluyorum. Güzel bir mücadele ortaya koyduk” dedi.

BAŞKAN ÖZKAN TAKIMI KUTLADI

Karşılaşmayı salonda izleyen Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan ise “Yeni sezona hem futbol hem de voleybol takımımız çok güzel bir başlangıç yaptı. Antrenörlerimizi, sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek” dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, ligin 2.ci haftasında Bursa’da Çekirge Spor Salonunda Tofaş ile karşı karşıya gelecek.

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