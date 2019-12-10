Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı şampiyonluk yolunda

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen hafta sonu Atatürk Spor Salonunda oynadığı Akhisar Gücü Spor karşılaşmasından 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Belediyespor, 4 haftadır galibiyet zincirini bozmadı.

Voleybol 2. Liginde zirve mücadelesi veren Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. Geçen hafta sonu, evinde oynadığı Akhisar Gücü Spor karşılaşmasından 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılan filenin efeleri, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Belediyespor, 4 haftadır galibiyet zincirini bozmadı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, Belediye Başkanı Ali Özkan da takıma destek verdi.

BAŞKAN ÖZKAN: KARACABEY, SPORDA BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDECEK

Maç sonrası sporcuları tek tek tebrik ederek kutlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Şampiyonluk yolunda başarılı bir performans sergileyen voleybolcularımız şehrimizin gururu oldu. Sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan voleybol takımı sporcularımızı ve teknik heyetini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Karacabey, sporda başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edecek” dedi.

HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE

Takım Antrenörü Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada “Akhisar Gücü Spor takımına oyun kurdurtmayarak, 3-0’lık galibiyet alan sporcularımızı kutluyorum. Artık kritik bir viraja girdik. Oynayacağımız maçların tanımı artık final niteliğinde. Hedefimiz, bundan sonraki karşılaşmalardan da galip ayrılarak İzmir’de oynanacak playoffların ardından üst lige adımızı yazdırmak’’ diye konuştu.

Öte yandan, 4 haftadır salondan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 29 Aralık’ta evinde ağırlayacağı Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşması için de çalışmalarına başladı.

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