Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor maç sonucu: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor, kendi sahasında Tuzlaspor’a 3-1 mağlup olarak elendi. Tuzlaspor ise aldığı bu galibiyet ile kupada yoluna devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada ev sahibi ekipten Abuzer'in ceza sahasına yaptığı ortaya müdahale etmek isteyen konuk takımdan Kemal'in dokunduğu top, kale direğine çarparak ceza sahasına geri döndü.

13'üncü dakikada Hasan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Çağrı topu kornere çeldi.

16'ncı dakikada Sadık'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abuzer'in vuruşunda top üst direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.

34'üncü dakikada Türker ceza sahasına ortaladı, Abdullah bekletmeden yaptığı vuruşla Tuzlaspor'u öne geçirdi: 0-1.

65'inci dakikadaki Tuzlaspor atağında, Umut'un ortasında Sergen yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

73'üncü dakikada Ömer'in vuruşunda kaleci Çağrı topa uzanarak filelere gitmesine izin vermedi.

78'inci dakikada Tuzlaspor'dan Abdullah ceza sahasında buluştuğu topu filelere göndererek farkı açtı: 0-3.

Gol sonrası sevinç gösterisinde sarı kart gören Abdullah'ın tepkisi üzerine, dördüncü hakem ile konuşan maçın hakemi, sarı kartı iptal ederek oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

88'inci dakikada ev sahibi ekip oyuncusu Hasan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Onur kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Mücadelede başka gol olmadı ve Karacabey Belediyespor, Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olarak elendi. Tuzlaspor bu sonuçla 5'inci tura yükseldi.