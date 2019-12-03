Karacabey Belediyespor tüm branşlarda dolu dizgin

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

Karacabey Belediyespor tüm branşlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla ilçe halkının göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Karacabey Belediyespor futbol takımı hafta sonu Soma Spor karşılaşmasından 1-0 galibiyetle ayrılarak, TFF 3. Lig 3. Grup'ta liderliğini sürdürdü. Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan, 87. dakikada Abuzer Toplu’nun golüyle 1-0 galip ayrıldı. Karacabey Belediyespor voleybol takımı da Denizli deplasmanında karşılaştığı Acıpayam maçından 3-0’lık net bir galibiyetle çıktı. Karacabey Belediyespor güreş takımı ise Mersin ve İstanbul’da düzenlenen Türkiye Ön Eleme maçlarında 4 sporcusu ile dereceye girdi. Oynanan müsabakalarda 3 sporcu ikinci olurken, 1 sporcu da üçüncü olarak başarı elde etti.

SATRANÇ TAKIMI DA KURULUYOR

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hafta sonu üst üste gelen galibiyet haberleri ile ilçeye büyük sevinç yaşatan sporcu ve takım yöneticilerini tebrik ederek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, binlerce sporcuyu lisans sahibi yaparak profesyonel müsabakalara katılmalarını sağlamıştık. Ve emeklerimizin karşılığında güzel galibiyet haberleri ile sporda da ilçe olarak haklı gurur yaşıyoruz. Ocak ayında profesyonel anlamda bir satranç turnuvasını ilçemizde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kısmet olursa ileride, satranç üzerine belediyemizce bir takım kurarak bunda da yarışmalara katılmayı hedefliyoruz. Ailelerden bu yönde de yoğun talep verdi. Bu güzel galibiyet haberlerinin ardından, bu müjdeli haberi de ilçe halkımızla paylaşmış olalım’’ ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI