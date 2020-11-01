Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Karacabey Belediyespor, 8’inci hafta mücadelesinde sahasında Sakaryaspor’u konuk edecek. Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadyumu’nda oynanacak olan zorlu randevu, yarın saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmada Ankara bölgesi hakemlerinden Yiğit Peşin düdük çalacak.

Ligdeki son maçında Pazarspor deplasmanından 1-1’lik eşitlikle dönen Karacabey Belediyespor, topladığı 11 puanla 6’ncı sırada yer alıyor. Sakarya temsilcisi ise, topladığı 10 puanla haftaya 10’uncu basamakta girdi.

İç sahadaki ilk iki maçında 1922 Konyaspor ve Tarsus İdman Yurdu’nu yenen Bursa temsilcisi, son olarak sahasında Van Spor’a kaybetti. Sakaryaspor ise deplasmandaki ilk maçında 1922 Konyaspor’u yenerken; sonraki dış saha maçlarında Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı, Van Spor’a da 1-0 kaybetti.

(FOTOĞRAFLI)