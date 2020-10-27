Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ter döken Karacabey Belediyespor, 7’nci hafta mücadelesinde yarın Pazarspor’a konuk olacak.

Rize deplasmanında, Pazar İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak olan mücadeleyi İzmir bölgesi hakemlerinden Davut Dakul Çelik yönetecek. Ligde geride kalan 6 haftalık süreçte 10 puanı hanesine yazdıran Karacabey Belediyespor, 6’ncı basamakta yer alıyor. Rize temsilcisi ise, 6 puanla 15’inci sırada kendisine yer buldu.

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 4 maçından namağlup ayrılan ve 10 puan çıkaran Bursa temsilcisi, sonraki iki maçında ise üst üste mağlubiyetler aldı. Bu mücadele ile birlikte yeniden kazanma serisi başlatmak isteyen Karacabey Belediyespor, zirve yarışını da sürdürme peşinde. Pazarspor ise, lige istikrarsız bir başlangıç yaparak ilk 3 maçını kaybetti, ancak sonraki iki maçını da kazanan Rize ekibi, son hafta Sakarya deplasmanından 2-1’lik yenilgi ile döndü.

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