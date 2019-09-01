Karacabey Belediyespor - Pazarspor maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Pazarspor’la 0-0 berabere kaldı.
30’uncu dakikada Karacabey Belediyespor atağında Abuzer’in vuruşunda top auta çıktı.
40’ıncı dakikada Hüseyin’in ortasında Abuzer topa dokunamadı. Ceza sahası içerisine gelen topa kaleci Ebubekir müdahale ederek caza sahası dışına çeldi.
50’nci dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Abuzer, topu auta attı.
60'ıncı dakikada Sadık’ın ortasında Abuzer’in vuruşunda top auta çıktı.
76’ncı dakikada İlyas’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ebubekir topa müdahale ederek topu ceza sahası dışına çeldi.
Karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi.
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu (x), Ahmet Oğuz Yılmaz (x), Hasan Cebeci (x)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) - Hasan Güleryüz (x), Sergen (xx), İlyas (xx), Muhammet (x), Abuzer (x), Gökhan (x) (Dk. 67 Ömer Çetinbaş x), Onur (x), Selçuk (x), Rasimcan (x), Sadık (xx) (Dk.81 Saruhan x)
PAZARSPOR: Ebubekir (x) - Şeyhmus (x), Fahri (xx) (Dk. 65 Kadir x), Mehmet (xx) (Dk. 78 Onur x), Fatih (x), Can (xx), Mehmet (xx), Volkan (xx), Şahinali (x) (Dk. 90+3 Ceyhun x), Hüseyin (x), Cevat (x)
SARI KART: Abuzer, Onur, Muhammet (Karacabey Belediyespor) - Fatih, Onur, Şeyhmus, Fahri (Pazarspor)