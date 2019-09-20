TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta yer alan Karacabey Belediyespor, ligin 4'üncü haftasında yarın evinde saat 16.00'da Nevşehirspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftayı Yozgatspor galibiyetiyle kapatarak averajla 4’ncü sırada yer alan mavi-siyahlılar, Nevşehirspor maçına mutlak 3 puan için çıkacak. Üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir grafik çizen Karacabey Belediyespor, bu maçı alarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Karacabey Belediyespor’un kendi tesislerinde yaptığı antrenmanı izleyen Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Nevşehirspor maçına iyi hazırlandıklarını ve sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Koçak, "Oynadığımız 3 deplasmandan galibiyetiyle evimize döndük. Takımımız hazır ve takımımıza çok güveniyoruz. Nevşehirspor maçını kazanarak iyi bir çıkış yapmak istiyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılarak hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz. Seyirci cezamız Nevşehirspor maçıyla sona eriyor. Salı günü Ümraniyespor ile oynayacağımız kupa maçında seyircimize kavuşacağız. İlk önce Nevşehirspor maçını düşünüyoruz. Nevşehirspor maçından sonra Ümraniye maçını düşüneceğiz. Takımımızda uyum çok ileri düzeyde. Sezon sonuna kadar bu şekilde uyum içerisinde, takım halinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA