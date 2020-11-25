Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor’a bileniyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, ligin on birinci haftasında evinde Kırşehir Belediyespor’u konuk ediyor.

Ligin son haftasında Bodrumspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Karacabey Belediyespor, bu hafta evinde oynayacağı Kırşehir Belediyespor müsabakasından 3 puan ile ayrılmanın peşinde.

18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’da Mustafa Fehmi Gerçeker stadından oynanacak olan Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor karşılaşmasını Diyarbakır Bölgesinde Lütfullah Aslan, İlker Ayten ve Orhan Timurtaş hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Gürkan Tanoğlu yapacak.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Kırşehir Belediyespor müsabakasından puan ya puanlarla ayrılmak için elinden gelen bütün çabayı sahaya yansıtacaklarını söyledi. Başkan Ülker, “Kırşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın zor geçeceğini biliyoruz. Kırşehir Belediyespor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bodrum deplasmanında iyi oynamamıza rağmen sonuca gidemeyerek Bodrum’dan puansız ayrıldık. Kırşehir Belediyespor maçından 3 puan ile ayrılarak kaybettiğimiz puanları telefi etmek istiyoruz. Sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız” dedi.

Karacabey Belediyespor ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 14 puanla 9’ncu sırada yer alırken, Kırşehir Belediyespor ise bir maç eksiğiyle oynadığı 9 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 14 puan ile averajla 10’ncu sırada bulunuyor.

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