Karacabey Belediyespor, galibiyeti hedefliyor

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

Elazığ deplasmanında yara alan Karacabey Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor’u sahasında yenerek zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Misli.com 2'nci Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ile yarın, saat 13.00’te Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı’nda karşılaşacak. Mücadeleyi Ardahan Bölgesi’nden Doğu Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Mustafa Zıvalı İleri ile Ertan Demirci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Kasap olacak.

Karacabey Belediyespor, ligde 14 hafta sonunda topladığı 21 puanla 8'inci sırada bulunurken, Bayburt Özel İdarespor ise topladığı 9 puanla 19'uncu sırada yer alıyor.

Sahasında son 3 maçtır kaybetmeyen Bursa temsilcisi, iki maçını da kazanırken; iç sahada oynadığı toplam 7 maçta 13 puan topladı. Bayburt ekibi ise, deplasmanda 5 maça çıkarken, 5’ini de kaybetti. İki takım arasında oynanan 4 maçı ise kazanan Bayburt temsilcisi oldu.

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