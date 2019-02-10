Karacabey Belediyespor – Fatsa Belediyespor: 2-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

10 Şubat 2019, Pazar 18:04
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Karacabey Belediyespor – Fatsa Belediyespor: 2-1

12’nci dakikada Batuhan’ın vuruşu sonucu top üst direğe çarparak auta gitti.

23’üncü dakikada Ali’nin kullandığı serbest vuruşta keleci Muzaffer topu kornere çeldi.

25’inci dakikada Batuhan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Ömürcan’da kaldı.

39’uncu dakikada İlyas’ın ortasında topla buluşan Batuhan topu ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan İlker’e attı. İlker’de topu bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

59’uncu dakikada Oğuzhan’ın kullandığı korner vuruşunda Cankut topu rövaşatayla filelere gönderdi :1-1

62’nci dakikada Cankut’un ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonucu Karacabey Belediyespor penaltı kazandı.

63’üncü dakikada penaltıyı kullanan Anıl topu ağlara gönderdi: 2-1

87’inci dakikada Vedat bomboş pozisyonda topu kafayla kale yerine auta gönderdi.

90’ıncı dakikada Hüseyin’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem’in vuruşunda kaleci Ömürcan topu ayağıyla çelerek topun filelere gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor ‘u 2-1 mağlup etti.

DHA


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