Karacabey Belediyespor, Elazığspor maçına odaklandı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Belediyespor, ligin 33’ncü haftasında kendi evinde, düşme potasında bulunan Elazığspor’u konuk ediyor.

Misli.com 2. Lig’de Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Elazığspor ile 11 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı’nda karşılaşacak. Mücadeleyi İstanbul Bölgesi’nden Erdoğan Özkaya yönetecek. Özkaya’nın yardımcılıklarını Murat Güçlü ile Çağrı Yıldırım yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sezer Yalçın olacak.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ve sahaya mutlak üç puan için çıkacaklarını söyledi.

Başkan Ülker, "Pendikspor deplasmanından 1 puan ile döndük. Pendik deplasmanında bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyince 1 puana razı olduk. Bu hafta kendi sahamızda Elazığspor ile karşılaşacağız. Takım olarak Elazığspor maçına iyi hazırlandık. En iyi sonucu almak için elimizden gelen bütün çabayı harcayacağız” dedi.

Karacabey Belediyespor, ligde 33 hafta sonunda topladığı 44 puanla 11’nci sırada bulunurken, Elazğıspor ise topladığı 26 puanla 18’nci sırada yer alıyor.

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