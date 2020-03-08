Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Belediyespor, Batman Petrolspor engelini de geçerek zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grupta lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, bu hafta düşme potasında bulunan Batman Petrolspor’la deplasmanda karşılacak. Karacabey Belediyespor’un 8 Mart Pazar günü saat 14.00’da Batman Şehir Stadı'nda oynayacağı mücadeleyi Karadeniz Bölgesi’nden Sinan Özcan, Ahmetcan Akkoyun ve Sedat Uçar hakem üçlüsü yönetecek.

Hazırlıklarını sürdüren Karacabey Belediyespor'da antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz, Muğlaspor maçında kırmızı kart gören Ömer Çetinbaş, aynı maçta kart sınırında olan ve gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İlyas Yılmazer ile yine Muğlaspor maçında sakatlanan Sefa Durmuş’un Batmanspor maçında kadroda yer alamayacağını söyledi. Yılmaz ayrıca, sakatlığı bulunan Rasim Değirmenci’nin durumunun da maç günü belli olacağını belirtti.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker ise, Batman deplasmanından puan ya puanlarla dönmek için elinden gelen bütün çabayı sahaya yansıtacaklarını söyledi. Başkan Ülker, “Batman Petrolspor ile oynayacağımız müsabakanın zor geçeceğini biliyoruz. Batman Petrolspor düşmeme mücadelesi veriyor. Kendi saha ve seyircileri önünde 3 puan almak için oynayacaklar. Biz de liderliğimizi haftalar öncesi garantilemek ve yenilmezlik serimizi sürdürmek için oynayacağız. Karacabey’e puan ya da puanlarla dönmek için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız” dedi.

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