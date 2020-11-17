Karaca, Bodrum deplasmanından galibiyet ile dönmek istiyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Bodrumspor müsabakasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kendi evinde oynadığı ve 4-0 üstünlükle ayrıldığı Sivas Belediyespor galibiyetiyle moral bulan Karacabey Belediyespor, ligin 10’uncu haftasında Bodrumspor’a konuk oluyor. Yarın saat 13.00’te Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak olan Bodrumspor-Karacabey Belediyespor mücadelesini İstanbul Bölgesi’nden Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını ise Vedat Demir ile Göker Erel yapacak.

Sivas Belediyespor müsabakasını kazanarak moral bulduklarını belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, “Kendi evimizde oynadığımız ve 4-0 gibi net bir skorla galip geldiğimiz Sivas Belediyespor müsabakası bize moral oldu. Cumartesi günü deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacağız. Bodrumspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz de bu maçın önemini biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Bodrumspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Sahadan galibiyet ile ayrılmak için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyespor, 9’ncu hafta sonunda topladığı 14 puanla 6’ncı sırada bulunurken, Bodrumspor topladığı 8 puanla 19’ncu sırada yer alıyor.

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