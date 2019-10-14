Kırmızı Grup’ta Vanspor, üst üste Uşakspor ve Ankara Demir’e mağlup oldu. Zirve takibini sürdüren Tuzlaspor ise bu hataları affetmedi. Önce Niğde Anadolu’yu 2-0 ile geçen İstanbul ekibi, ligin zayıf ekibi Karabük’ü dün deplasmanda 2-0 yendi.

Bu sonucun ardından puanını 19’a çıkaran Tuzla, 16 puanlı Vanspor’un önünde 8. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Bayram Başkan xx, Sezgin Altun xx, Eren Özçelik xx

Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Tuğrul Yavaşçı xx, Emre Eser xx, Toykan Topuz xx (Ömer Çelik dk. 61 x), Doğukan Toksöz xx (Melih dk. 74 x), Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx, Berk Kervan xx, Batuhan Kurt xx

Tuzlaspor: Bayram xx, Yasin xx (Umut Sönmez dk. 61 x), Bülent xxx, Sadık xx (Devrim Taşkaya dk. 46 x), Gökcan xx, Mehmet xxx, Göksu xx (Abdullah dk. 86 ?), Muhammed xx, Erdinç xx, Kemal xx, Gökhan xx



