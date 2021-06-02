Karabük’te şampiyon Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü

Soğuksu Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Bursa, Denizli, Ankara, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Adana ve İstanbul’dan 9 takım katıldı.

Şampiyonanın son gününde oynanan final müsabakalarının ardından Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü birinci, Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Bursa Yıldırım İşitme Engelleriler Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara madalya ile kupalarını federasyon başkanı Yakup Ümit Kihtir, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven verdi.

Yakup Ümit Kihtir, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Çekişmeli maçlar oldu. Dereceye giren takımları tebrik ediyorum. İki yıldır pandemi nedeniyle düzenli antrenman yapamazken, bu kadar üst düzey oynamaları bizi sevindirdi. Milli takım için büyük bir hedefti." diye konuştu.

Coşkun Güven de turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. (AA)