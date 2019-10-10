Karabükspor tam 54 hafta sonra kazandı!

2 senedir ciddi bir ekonomik kriz yaşayan ve önce Süper Lig’den sonra 1.Lig’den düşen Kardemir Karabükspor, tam 613 gün sonra galibiyetle tanıştı. Kırmızı Grup’ta oynadığı ilk 6 maçta puan dahi alamayan Mavi Ateş, deplasmanda Elazığspor’u devirdi. Tamamen altyapıdaki genç oyuncularla maçlara çıkan Karabükspor, maçın ilk yarısını 3-1 önde kapattı. Golleri 6. dakikada Berk, 31’de Batuhan ve 36’da Emre attı: 3-0. Elazığspor’un tek sayısı Serdar’dan geldi.

Sondan kurtuldular

İkinci devrede Gakgoşlar puan için yüklense de, sadece Kadir Bekmezci penaltıdan ağları havalandırabildi. Maç 3-2’lik skorla bitti. Karabükspor bu galibiyetle Kırmızı Grup’ta haftanın sürprizine imza attı ve son sıradan kurtulup, 17.’liğe çıktı.

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Alim Kandemir, Nurettin Dinçer Demir, Ali Etlikci

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet - Onur, Ahmet, Kadir Bekmezci, Ömer Yıldız (Dk.37 Selim), Serdar, Cengizhan, Hebat (Dk.57 Sefa), Murathan, Kadir Taşoğlu, Muhammed (Dk.45 Murat)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit - Arda, Sezer, Tuğrul, Emre, Toykan (Dk.45 Berkay), Doğukan (Dk.59 Barbaros), Ömer Faruk Yılmaz, Cihan, Berk (Dk.75 Fatih), Batuhan

GOLLER: Dk.38 Serdar, Dk.76 (Pen) Kadir Bekmezci (Elazığspor) - Dk.6 Berk, Dk. 31 Batuhan, Dk.36 (Pen) Emre (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Serdar, Kadir, Murat, Murathan (Elazığspor) - Barbaros (Kardemir Karabükspor)