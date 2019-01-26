Karabükspor, ilk galibiyeti tatmak istiyor

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, pazartesi günü sahalarında oynayacakları Hatayspor’un ligin en formda ve özgüvenli takımı olduğunu belirterek, futbolcularından doğum günü hediyesi beklediğini ve çok umutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’de eksi 1 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor ligin 19. haftasının kapanış maçında sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Antrenman sırasında 57 yaşına giren Teknik Direktör Taner Öcal’a futbolcular tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. ‘Mutlu yıllar Taner hocam’ yazılı pastanın mumlarını üfleyen Öcal, "Sizler için dilek tutuyorum. Her yerde başarılı olmanızı istiyorum" dedi. Futbolcular da galibiyet sözü verdi. Öcal, futbolculara sarılarak tebrikleri kabul etti.

Pazartesi günü Türkiye liglerinin en formda ve özgüvenli takımı ile maç oynayacaklarını kaydeden Öcal, “Biz her zaman söylüyoruz, rakip kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu oynayacağız. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor ile oynadık. Kazanacağımız bir maçtı, olmadı ama ilerisi için çok umut verdi. Bu haftaki maç zor. Hiçbir maç kolay değil. Biz gerçekten bu maçı kazanmak için çıkacağız. O havamız ve isteğimiz var” dedi.

Kendilerine ligden düştü gözüyle bakıldığını da ifade eden Öcal, "Adana Demirspor maçından sonra 10 günlük bir süre oldu ve bu sürede iyi çalıştık. Hatay maçından 5 gün sonra gidip Altınordu maçı oynayacağız. Maalesef her zaman söylüyorum, sanki Karabük’ü gözden çıkarmışlar gibi karşı takımların pozisyonuna göre bize maç veriyorlar. Ben kendim ve ekibim olarak saha içinde bu takımın hakkını korumak için mücadele ediyoruz. Sadece bizim mücadelemizle olmuyor. Kentin dinamiklerinin bu işe el atması lazım ve takımın sahipsiz kalmaması lazım. Her şeye rağmen biz çıkıp elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz galibiyet. İyi futbol, mücadeleci ve tempolu bir maç olacak. Maçtan sonra bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

İHA