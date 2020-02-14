Kısa bir zamanda hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak diyet programlarından biri karabuğday diyetidir. Karabuğday diyeti, düzenli yapıldığında 2 haftada 10 kilo vermenizi sağlayabilmektedir. Karabuğday diyeti; katı, diyete bağlılık gerektiren ve zor olarak nitelenen diyet programlarından biri olarak ifade edilir. Karabuğday diyeti için bir kaç hafta boyunca karabuğday lapası tüketmek gerekmektedir. Karabuğday lapası, 1 su bardağı karabuğday bir gece suda bekletilir. Sabah süzerek yıkanır. Yapılan lapa, gün boyu istenildiği kadar ama makul ölçülerde yenir.

Karabuğday lapası, diyet süresince yeneceği için bol bol su tüketilmesi gerekir. Yemek esnasında su içilmemesi ise uzmanların tavsiyeleri arasında yer alır. Karabuğday diyetinde günde bir fincan kahve veya çay tüketilebilir. Alkolün kesinlikle tüketilmemesi gerekir. Karabuğday diyetinde, akşam altıdan sonra yemek yenilmemektedir. Gün boyunca bit litre kefir tüketilmesi faydalı görülmektedir. Özellikle yemekten 30 dakika sonra kefir içilmesi çok daha sağlıklı olmaktadır. Karabuğday diyetinin, uzman bir doktor danışmanlığında yapılması gerekir.

Karabuğday diyeti uygulanırken, açlık durumu dayanılmaz bir hale gelirse, yatmadan önce maden suyu ile seyreltilmiş yarım bardak yoğurt içilebilmektedir. Yine diyet listesinde yer alan meyvelerden biri olan elma, karabuğday diyeti ile uyumludur. Elma dışında diğer meyvelere de karabuğday diyeti boyunca öğünlerde yer açılmalıdır. Karabuğday diyeti yapılırken ihtiyaç duyulan besinler; karabuğday, yoğurt, taze veya kuru meyvelerdir. Diyetten 14 gün sonra karabuğdaya vücudun alışmaması için, vücudun mutlaka dinlendirilmelidir.

Karabuğday diyeti yapanların tavsiyeleri ve diyet listesi

Karabuğday diyetine başlayanlardan, diyetin beslenme alışkanlıklarını düzenlemeye yardımcı olduğunu, kilo alımını engellediğini belirtmektedirler. Kilo vermek isteyenler, zayıflamak ve formda kalmak için bu diyeti uyguladıklarını ve etkili sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Karabuğday diyetini, uzmanların tavsiyelerini dikkate alarak ve diyet listesine sadık kalarak uygulamaları halinde diyet yapanların istedikleri sonuçlara hemen olmasa da kısa bir zamanda ulaşacakları, diyeti uygulayanların tavsiye ve tespitleri arasında.

Bazı karabuğday diyeti yapan kişiler, karabuğdayları sabahları yağsız sütle, akşamları ise balla birlikte tüketerek sağlıklı sonuçlar aldıklarını ifade etmektedirler. Sadece kadınlar değil erkeklerde bu diyeti uygulamaktadır. Bu diyete ilişkin olarak karın ve basen bölgesindeki yağlardan kurtulduğunu söyleyen erkekler az sayıda değil. Sosyal medya üzerinden karabuğday diyeti ile kilo veren birçok ünlü kişi de, bu diyeti tavsiye etmekte ve faydalarından bahsetmektedir. Ünlü kişilerin bu diyete ilişkin tavsiyelerine internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Örnek bir karabuğday diyet listesi :

Diyet yaparken kişinin yaşı, cinsiyeti, metabolizması ve kronik rahatsızlıkları dikkate alınması gerektiğinden diyet listenize ilişkin bir beslenme uzmanı veya diyetisyene danışmanız önemlidir.

Sabah: Sabah uyanınca 1 bardak suya 1/2 limon suyu karıştırın ve için. Kahvaltıda hazırlanan karabuğday lapasından üç yemek kaşığı yiyin.

Ara öğün: Bir fincan yeşil çay için ve 2 adet küçük boy salatalık tüketin.

Öğle: Karabuğday lapasından üç yemek kaşığı yiyin.

Ara öğün: 2 adet küçük boy salatalık ve bir fincan yeşil çay için veya yarım kase yağsız yoğurt yiyin.

Akşam: Karabuğday lapasından üç yemek kaşığı yiyin.

Ara öğün: 1 fincan rezene veya papatya çayı için. Yanında 2 adet küçük boy salatalık yiyebilirsiniz.

Karabuğday diyeti boyunca günde 1 – 2 porsiyon meyve yiyebilirsiniz. 1 porsiyon %1 yağlı yoğurt tüketebilirsiniz.

Karabuğday diyetinin yan etkileri

Bazı kişilerin, karabuğdaya karşı alerjisi olabilmektedir. Karabuğday diyetinden önce alerji testi yaptırmak ve bu konuda doktora danışmak doğru olacaktır. Karabuğday, kan şekerini düşürebilmektedir.

Şeker hastalığı olanlar, mutlaka diyete başlamadan önce uzman doktora başvurmalıdır. Doktorun talimatları doğrultusunda hareket etmelidir. Ameliyat olması gereken hastalar, herhangi bir sağlık problemi veya kronik rahatsızlığı olan hastalar, ciddi rahatsızlıkları olan hastalar bu diyete başlamadan önce mutlaka doktora giderek bu konuya ilişkin görüş almalıdır.

Karabuğday diyeti kaç gün uygulanmalıdır?

Karabuğday diyetinin kaç gün uygulanması gerektiği vücut metabolizmasının hızına göre belirlenir. Çabuk kilo veren bir yapıya sahip kişiler karabuğday diyetini bir hafta uygulayabilirler. Ancak metabolizması yavaş çalışanlar için karabuğday diyetinin 2 hafta süre ile uygulanmasında fayda görülmektedir. Karabuğday diyetinin 15 günden fazla uygulanması ise önerilmemektedir.

Karabuğdayın sağlığa faydaları

- Tırnak ve saçları güçlendirir.

- Cildi besler ve yaşlanmayı yavaşlatır.

- Karaciğeri temizler.

- Yüksek tansiyonu düşürür.

- Yüksek kolesterolü azaltır.

- Hafızayı kuvvetlendirir.

- Kemikleri güçlü hale getirir.

- Beynin daha iyi çalışmasına katkıda bulunur.

Karabuğday diyetinin artıları nelerdir?

Karabuğday diyeti, bir haftada 10 kilo kadar kilo vermenize yardımcı olur. Karabuğday, kolay bulunabilmesi ve uygun fiyat olması sebebi ile de diyet yapmanızı mümkün kılar. Karabuğday diyetinin sonuç vermesi için diyete bağlı bir şekilde hareket etmek yeterli olmaktadır. Kefir ile birlikte uygulanması halinde ise daha etkili sonuçlar elde edildiği, diyeti uygulananlar tarafından belirtilmektedir.



