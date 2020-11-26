Karabağ - Sivasspor maç sonucu: 2 - 3

Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Karabağ'ı İstanbul'da 3-2 yenmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4.hafta maçında iki kez geriye düşen Sivasspor, Kone (2) ve Kayode'nin golleriyle 3-2 galip geldi ve puanını 6 yaptı. Demir Grup Sivasspor - Karabağ karşılaşması, Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı.

Kayode, grupta oynanan 4 maçta da gol attı ve Sivasspor için çok önemli bir performansa imza attı.

Gruptaki diğer maçta Maccabi Tel Aviv ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.





STAT: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard

KARABAĞ: Magomedaliyev - Guerrier, Karayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov (Dk. 66 Romero), Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 20 Cofie), Claudemir, Yasin Öztekin (Dk. 90+3 Camara), Gradel, Ninga (Dk. 57 Kayode), Kone

Goller Dk. 8 Zoubir, Dk. 51 Matic (Karabağ) - Dk. 40 (P) - Dk. 79 Kone, Dk. 58 Kayode (Sivasspor)

Sarı kartlar: Karayev, Kwabena (Karabağ) - Samassa, Goiano, Yasin Öztekin (Sivasspor)





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Maçtan Dakikalar

5.dakikada Karabağ sol kanattan korner kazandı. Paslaşarak kullanılan topu Sivasspor orta yapılmadan aldı ve tehlikeyi önledi

GOL! 8.dakikada savunmanın arkasına sarkan Zoubir köşeye vurdu direğe çarpan top ağlara gitti

SARI KART! 9.dakikada kaleci Samassa itirazları nedeniyle hakemden sarı kart gördü

13.dakikada sağ kanattan uzun kullanılan taç atışında Kone topu indirdi ama top kalecide kaldı

İKİNCİ TEHLİKE! 16.dakikada Zoubir, sol tarafta ceza sahasına girdi şutu yan ağlarda kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 20.dakikada Sivasspor zorunlu değişiklik yaptı. Sakatlanan Robin Yalçın çıktı yerine Cofie girdi

25.dakika Kwabena'nın şutu savunmadan döndü

29.dakikada savunmanın arkasına sarkan Gradel kalecini yaptığı hatadan yararlanmak istedi ama iyi vuramadı

32.dakikada korneri Gradel kullandı ortasını savunma çıkardı

PENALTI! Sivasspor penaltı vuruşu kazandı.

GOOL!!! 40.dakikada Sivasspor, Arouna Kone'nin penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı

KALECİ KURTARDI! 42.dakikada Max Gradel, hızlı gelişen atakta uygun durumda sert vurdu kaleci son anda çıkardı

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

İkinci yarı başladı

GOL! 51.dakikada seken topa sert vuran Uros Matic golü attı ve Karabağ 2-1 öne geçti

54.dakikada Gradel iki rakibini geçip sert vurdu savunma son anda topu uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 57.dakikada Ninga oyundan çıktı ve Kayode dahil oldu. Kayode daha önce grupta oynanan üç maçta da gol atmıştı

SARI KART! 58.dakikada Owusu Kwabena yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

GOLLL! KAYODE YİNE ATTI! 58.dakikada az önce oyuna giren Kayode, sağ kanattan Yasin'in ortasına kafayla vurdu ve skoru 2-2 yaptı

SARI KART! 62.dakikada Marcelo Goiano yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

DİREKTEN DÖNDÜ!! 69.dakikada Max Gradel ceza sahası dışından vurdu şutu Kayode'den sekti, direğin içine vurdu çizgiyi geçmeden kaleci son anda kontrol etti

71.dakikada serbest vuruşu Owusu kullandı şutu yandan auta gitti

74.dakikada sağ kanattan Yasin geldi yerden iyi bir orta yaptı ancak Maxz Gradel topu alamadı

GOLLL! KONE ATTI! 79.dakikada Kone ceza sahası dışından plase bir vuruşla golü attı

84.dakikada son kanattan kazanılan köşe vuruşunu Gradel kullandığı ortasını savunma çıkardı

86.dakikada Karabağ korner kazandı. İsmayil İbrahimli ortaladı ancak top arkadaşlarına ulaşmadı

Maçı Sivasspor 3-2 galip bitirdi.