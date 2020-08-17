Kara Kartal’dan Ndiaye atağı

Premier Lig ekibi Arsenal’in Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny’le kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir orta saha arayışlarına başlayan Kara Kartal’ın, yeni ismini İngiltere’den bulduğu iddia edildi. Beşiktaş’ın, geçen sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye’yi kiralamak için kulübü Stoke City’le pazarlıklara başladığı bildirildi. Senegalli futbolcu, geçen sezon Trabzon’da 23 maça çıkıp 1 gol 5 asistle oynamıştı. Tecrübeli oyuncu, dün Instagram hesabından bu paylaşımı yaparak, “Allah razı olsun” notunu düştü.