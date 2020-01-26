Kara Kartal’da 5 eksik...

Süper Lig’in 19. haftasında bugün Göztepe’ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlı takım, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görevine son verilmesinin ardından antrenör Şenol Fidan yönetiminde son çalışmasını dün yaptı. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan ile Lens katılmadı. Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna Ljajic ile Rebocho’yu almadı. Sarı kart cezalısı Elneny ile sakat oyuncular Dorukhan ve Lens de kadroda bulunmuyor.