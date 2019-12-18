Kara Kartal tek idmanla...

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından 1 gün izin yapan Siyah- Beyazlılar, tek antrenmanla kupa mücadelesine hazırlandı.

18 Aralık 2019, Çarşamba 06:01
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Kara Kartal tek idmanla...

24Erzincanspor mücadelesi öncesinde dün yapılan antrenmana tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Douglas ve N’Koudou katılmadı. Yeni Malatyaspor maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı. Takım, istasyon koşularının ardından 5’e 2 ile dar alanda oyun kontrol pas ve kanat orta şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı. Ardından kafile, özel uçakla Erzincan’a gidip kampa girdi.

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