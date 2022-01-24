İstanbul'da kar yağışı ne zaman kadar devam edecek? İstanbul'da hava durumu nasıl? Türkiye genelinde sıcaklık düşüşü devam edecek. Yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. İstanbul kar yağışı ve İstanbul hava durumu ile ilgili bilgiler haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

Önümüzdeki günlerdeki hava durumuyla ilgili bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Yarın İstanbul'da gerçekleşecek olan yağış biraz daha karla karışık yağmur şeklinde olur. Cumartesi günü havaların daha da soğumasıyla özellikle hafta başından itibaren yağışlar kar şeklinde olacak" dedi.

Yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başından itibaren hissedilir derecede düşeceğini söyleyen Acar, "Perşembe gününe kadar aşırı soğuk havaların etkisi altında kalacağız. Yağışlar İstanbul'da Çarşamba gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacak." açıklamasını yaptı.

Soğuk havanın İstanbul'un tamamında etkili olacağını hatırlatan Murat Acar daha çok kuzey bölgeleri etkileyebileceğini söyleyerek, "Soğuk hava dalgası önce Balkanlar'dan gelecek. Haftanın başından itibaren ise Karadeniz üzerinden daha soğuk hava dalgası gelecek." şeklinde konuştu.

BUGÜN HAVA NASIL?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli, Muğla çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla'nın, Antalya'nın ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yükseklerinde, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



