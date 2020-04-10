Kaptanlardan örnek hareket

İngiltere Premier Lig oyuncuları daha önce maaşlarında yapılması planlanan yüzde 30’luk kesintiye karşı çıkmıştı. Ancak takımların kaptanları, örnek bir hareketin altına imza attı. İnternet üzerinden birbirleri ile haberleşen kaptanlar, Ülkenin Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) toplamda 4 milyon Pound’luk yardımda bulundu. Bu durum, Ada basınında günün en çok konuşulan konulardan biri oldu.