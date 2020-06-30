Kaptan yine devrede

Sakatlığı sebebiyle Göztepe ve Alanya maçlarında forma giyemeyen Jose Sosa, Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönmüştü. Saha içinde teknik direktör Hüseyin Çimşir’in en büyük yardımcısı olan kaptan Sosa, kaybedilen 2 puanın ardından da devreye girdi. Takım arkadaşlarıyla sürekli görüşmeler yapan yıldız oyuncu, şampiyonluk yolunda pes etmemeleri gerektiğini ve 5 hafta sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.