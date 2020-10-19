Kaptan Halil Akbunar asistini yaptı
Göztepe’nin en önemli oyuncularının başında gelen Halil Akbunar, Fenerbahçe karşısında da etkili bir futbol ortaya koydu. Halil, Guilherme’nin attığı ikinci golde soldan hareketlenip, takım arkadaşına adeta al da at, dercesine bir pas attı. 28 yaşındaki böylece oyuncu bu sezon ilk asistini yapmış oldu
Tartışmasız Göztepe’nin en önemli oyuncularının başında gelen Halil Akbunar, Fenerbahçe karşısında da etkili bir futbol ortaya koydu. Özellikle vasat geçen ilk yarıda ev sahibi adına en çok göze batan oyuncuların başında gelen Halil, Guilherme’nin attığı ikinci golde soldan hareketlenip, takım arkadaşına adeta al da at, dercesine bir pas attı. Bu sezonki ilk asistini yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun ligde ayrıca bu sezon 2 de golü bulunuyor.