Kaptan Halil Akbunar asistini yaptı

Tartışmasız Göztepe’nin en önemli oyuncularının başında gelen Halil Akbunar, Fenerbahçe karşısında da etkili bir futbol ortaya koydu. Özellikle vasat geçen ilk yarıda ev sahibi adına en çok göze batan oyuncuların başında gelen Halil, Guilherme’nin attığı ikinci golde soldan hareketlenip, takım arkadaşına adeta al da at, dercesine bir pas attı. Bu sezonki ilk asistini yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun ligde ayrıca bu sezon 2 de golü bulunuyor.