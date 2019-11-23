Kaptan Emre Belözoğlu yeniden dümene geçiyor

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu, 10. haftadaki Kayserispor maçında sakatlanmıştı. Emre Belözoğlu bu nedenle milli ara öncesi oynanan son karşılaşma olan Kasımpaşa sınavında forma giyemedi. 39 yaşındaki futbolcu, sakatlığına rağmen kritik İzlanda maçının kadrosunda yer alıp Milli Takım’da ağabeylik görevini üstlendikten sonra Fenerbahçe’ye döndü. Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan Emre, Yeni Malatya mücadelesinde 11’deki yerini yeniden alacak. Yıldız oyuncu, dünkü idmanda arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak yarınki maçın önemine değindi.

‘Kaza yaşamamalıyız’

Emre Belözoğlu, “11 hafta sonunda 2. sıradayız. Hedefimiz zirveye çıkmak ve bunun için Malatya’dan kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe’yiz” ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler’in kaptanı, yakaladıkları şampiyonluk havasını, yarınki mücadelede sahaya yansıtarak kazanacaklarına inandığını sözlerine ekledi.