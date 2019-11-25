Kaptan Emre Belözoğlu ilk kez...

Sarı-Lacivertliler’in penaltıcısı Vedat Muriç dün sakat olduğu için oynamadı. Kazanılan penaltının ardından 45+8. dakikada topun başına Emre Belözoğlu geldi. Sezonun ilk haftasında Gaziantep FK karşısında beyaz noktadan ağları sarsan tecrübeli futbolcu, Çubuklu formayla kariyerinde 11 penaltının tamamını gole çevirmişti. 39 yaşındaki oyuncuya taraftarın güveni tamdı. Ancak Emre Belözoğlu, kötü bir ilk yaşadı. Yıldız oyuncunun şutunu kaleci Farnolle kurtardı.

27’de 25 atmıştı

Emre Belözoğlu, kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı. Deneyimli futbolcu için bu alışık olmadığı bir duygu. Türkiye’deki kariyerinde Galatasaray ve Başakşehir formaları da giyen yıldız orta saha oyuncusu, 27 penaltı atışının 25’ini gole çevirerek fazlasıyla yüksek bir oran yakalamıştı. Emre, en son 19 Mayıs 2018’deki Kasımpaşa maçında penaltı kaçırmıştı.

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