2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan evinde İsveç'i 2-1 yendi ve ikinci sıra için iddiasını sürdürdü. Trabzonspor 'un yıldız oyuncularından Anastasios Bakasetas, kaptan olarak çıktığı İsveç maçında takımının ilk golünü attı.

Bakasetas böylece 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 4 maçta 2 gol - 1 asistlik katkı yapmış oldu. Yunanistan adına golleri 62.dakikada Anastasios Bakasetas, 78.dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. İsveç adına tek golü ise 80.dakikada Robin Quaison attı.