Mücadeleye takım kaptanı olarak çıkan 38 yaşındaki futbolcu, orta alandaki başarılı oyununa ek olarak maç boyunca sık sık hem hücumda hem de savunmada ağırlığını hissettirdi. Mücadelenin tıkandığı 59. dakikada Vincent Aboubakar’ın rakip ceza alanına gönderdiği topu iyi değerlendiren tecrübeli isim, yaptığı sert vuruşla ev sahibi ekibin kalecisi Ertaç Özbir’i avlamayı başardı. Takımına zaferi getiren Atiba, Siyah-Beyazlılar’da 8. sezonundaki 228. maçında 22. golüne imza attı. Başarılı oyuncunun Beşiktaş’taki kariyerinde 22 de asisti bulunuyor. Öte yandan tecrübeli isim, bu sezon 24 maçta 4 gol ve 4 asiste ulaştı.



