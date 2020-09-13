Kaptan Arda Turan yuvasında!

20 Mayıs 2011’deki 2-0’lık Konyaspor maçında son kez Galatasaray formasını giyen Arda Turan, yaz döneminde Atletico Madrid’e gitmişti. 13 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak İspanya’nın yolunu tutan Arda, tam 9 yıl sonra Türk Telekom Stadı’nda lig maçına çıktı. Hazırlık maçlarında olduğu gibi mücadeleye kaptan başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 6 ay top oynamamasına ve eksiğine rağmen çok istekli oynadı. 2 kez uzaktan gol fırsatı yakalayan Arda, 66. dakikada yerini Babel’e bıraktı. Henüz 90 dakika oynayacak seviyede olmayan Arda, buna rağmen hocasından alkış aldı. Arda çıkarken kaptanlık pazubandını Donk’a verdi.
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