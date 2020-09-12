Kaptan Arda 3 bin 403 gün sonra...

Galatasaray’a dönmek için 6 ay boşta bekleyen Arda Turan için bugünkü karşılaşmanın anlamı çok büyük. 33 yaşındaki yıldız, tam 3 bin 403 gün sonra ‘Parçalı’ formayı resmi bir maçta terletecek. Arda’nın Galatasaray’daki son karşılaşması, 20 Mayıs 2011’deki 2-0’lık Konyaspor mücadelesiydi. Başarılı futbolcu, takımın başına Fatih Terim geçtikten sonra o yaz, transferin son günlerinde 13 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e gitmişti. Dolayısıyla bu maç, Arda’nın Fatih Terim yönetiminde Galatasaray ile çıkacağı ilk maç olacak.

Arda Turan ilk kez Fatih hoca yönetiminde Galatasaray’da lig maçına çıkacak

Fatih Terim’den A Milli Takım’da 67 kez Ay-Yıldızlı formayı alan Arda Turan; kulüp kariyerinde ilk kez Fatih hoca yönetiminde Galatasaray’da lig maçına çıkacak.