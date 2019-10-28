Kapodokya derbisinde kazanan Kuzeyboru

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, ligin 3'üncü haftasında Aksaray Spor Salonu'nda Nevşehir Belediyesi ile karşılaştı. Setleri 26-24, 25-20 ve 25-18 alan Kuzeyboru liderliğini sürdürdü. Maça Matea Ikıc, Duygu Üçdağ, Dajana Boskovıc, Gizem Saka, Merve Çepni ve Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru, özellikle servis hataları sonucunda başa baş giden seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ev sahibi ekipte Gizem Öcal, Gizem Saka'nın yerine oyuna girdi. Bu değişiklikle hücum üstünlüğünü ele geçiren Kuzeyboru seti 25-20 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sete de iyi başlayan ve taraftar desteğini de arkasına alan Kuzeyboru, baştan sona üstün götürdüğü son seti de 25-18 aldı ve maçı 3-0 kazandı.

Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, "'İyi mücadele ettik. Özellikle servis hataları maçın başa baş gitmesine neden oldu. Kazanmasını da bildik. Bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Onların bize olan desteği, sahada daha yürekli mücadele etmemize neden oluyor. Galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

Kuzeyboru bu sonuçla birlikte ligde namağlup liderliğini sürdürdü. 'Kuzeyin Sultanları' ligin 4'üncü hafta karşılaşmasında Merinos ile Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

DHA