Kaplanın corona virüs testi pozitif çıktı!

AFP'nin haberine göre; Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Federal yetkililer ve hayvanat bahçesine göre, kaplanın ABD veya herhangi bir yerde enfekte olduğu bilinen ilk hayvan olduğuna inanılıyor. ABD Tarım Bakanlığı, 4 yaşındaki Malezya kaplanıyla birlikte hastalanan altı kaplan ve aslanın da bir hayvanat bahçesi çalışanından enfekte olduğu inanıldığını söyledi. 16 Mart’tan beri kapalı olan hayvanat bahçesi tarafından, 27 Mart’ta semptomlar göstermeye başlayan ilk hayvanın iyileşmesi beklendiği belirtildi.

Hayvanat bahçesinin baş veterineri Dr. Paul Calle, “Kedileri, uyarıların çokluğu nedeniyle test ettiklerini” ve “dünyanın yeni tip koronavirüsü anlamasına katkıda bulunmayı” amaçladıklarını söyledi.

Bulgular virüsün hayvanlarda bulaşması hakkında yeni sorular ortaya çıkarıyor. Tarım Bakanlığı, ABD’deki evcil hayvan dükkanlarında veya çiftlik hayvanlarında bilinen vaka olmadığını söylüyor.

Tarım Bakanlığı yetkilisi ve veteriner Dr. Jane Rooney, “Hayvanların virüsü yayabildiğine ilişkin henüz bir kanıt olmadığı konusunda hayvan sahiplerini etmek önemli” dedi. Uzmanlar, dünyada koronavirüs salgınının insandan insana geçerek yayıldığını dile getiriyor.

ABD dışında birkaç evcil hayvanın bulaştırıcı insanlarla temas ettikten sonra enfekte olduğu bildirilmişti. Bu hayvanlardan biri, Şubat’ta ve Mart’ta, düşük miktarda patojenle testi pozitif çıkan bir Hong Kong’taki bir köpekti. Hong Konglu tarım yetkilileri kedilerle köpeklerin virüsü insanlara bulaştırmadığını, ancak sahipleri tarafından maruz kaldıkları takdirde testlerinin pozitif çıkabildiği sonucuna vardı.