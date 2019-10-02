Tarihi başarılara imz attıktan sonra kapısına kilit vurulan Kayseri Erciyesspor'un harabeye dönen tesisleri yeniden Türk sporuna kazandırılıyor. Melikgazi Belediyesi'nden 10 yıllığına kiralanan tesis, eski yönetim binası ve bir futbol sahasından oluşuyor. Yaklaşık olarak 15 Bin metrekare bir alanda kurulu olan tesisler içerisinde yine yaklaşık Bin 500 metre kare kapalı alan yer alıyor. Bu yapısı ile birlikte Türkiye'nin en büyük sporcu ve antrenör eğitim tesisi olma özelliği taşıyacak olan yapı Kayseri için önemli bir prestij tesisi olacak. Saha bakımı, dış ve iç tamirat tadilat işlemleri tamamlanan, çevre düzenlemesi yapılan tesislerde iç tefrişat ise devam ediyor. Tesis içerisinde iki toplantı odası, bir eğitim ve seminer salonu, 7 oda, duşlar ve sosyal donatılar bulunuyor. 22 Ekim'de Kayseri’de yapılacak olan antrenör kursuna kadar tesislerin tamamlanması ve bu kursun yeni tesislerde yapılması planlanıyor.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, Erciyesspor tesislerini yeniden Türk sporunun hizmetine sundukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Yozgat, ''Süreç Mart ayında arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonrasında başladı. O dönemin Melikgazi Belediye Başkanı , şimdiki Büyükşehir belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a talebimizi ilettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Dedik ki burayı hareketlendirelim. Burayı bir eğitim yuvası yapalım. Gerek sporcu gerekse antrenör eğitiminde kullanmak üzere burayı değerlendirelim. Memduh Başkan, meclis kararı ile burayı bize tahsis etti. Sonrasında şimdiki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu sağolsun binamızın ana eksiklerini gidererek bizim çalışma yapmamıza katkı sağladı. İki başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sonrasında buranın terk edilmiş olması bizi üzüyordu. Çünkü burada çok önemli hizmetlerimiz var bizim. O hizmetleri de düşünerek bu tesislerin atıl kalmasına müsaade edemezdik. Ben ve arkadaşlarım kolları sıvayarak belirli bir düzeye getirdik. İnşallah 22 Ekim’de yapacağımız antrenör kursunu da burada yapacağız. Bazı illeri bilmiyoruz ama ülkenin bizim bildiğimiz büyük bir bölümünde böyle bir tesis yok. Bu kadar geniş bir alana kurulmuş, sahasıyla tesis yapısıyla, malzemesiyle böyle bir tesis yok. İnşallah bu tesisi amacına uygun hale getirip gençlerin ve antrenör arkadaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tesis sadece eğitim amaçlı olacak. Bu tesisi hareketlendirmek bizim birinci amacımız. Erciyesspor tesislerinin ismi TÜFAD tesisleri olsa da hala tarif ederken Erciyes tesisleri olarak tarif ediyoruz. İnşallah Erciyesspor’un ayak izleri burada devam edecek'' dedi.

İHA