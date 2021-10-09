Kapadokya, Red Bull Dawn till Dusk’a ev sahipliği yapacak

Türkiye, zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren Red Bull Dawn till Dusk 23 Ekim’de Kapadokya’da gerçekleştirilecek. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine aşık eden Kapadokya’da dağ bisikleti severler unutamayacakları bir gün geçirecek. Dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumu ve ilk hava balonunun kalkışıyla start alacak.

Katılımcılar, 4 etap ve toplam 35 kilometre sonunda Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi’den geçip Uçhisar Kalesi’ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak. Elde edilen 4 etap puanından 3’ünün geçerli olacağı ve en yüksek puanı alanın şampiyonluğu elde edeceği Red Bull Dawn till Dusk ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt formu RedBull.com/dawntilldusk adresinde.

Red Bull Dawn till Dusk hakkında

Dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarış formatlarından biri olan Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumundan gün batımına kadar süren bir dağ bisikleti yarışı. Kapadokya’da günün ilk saatlerinde başlayacak etkinlikte sporcular Türkiye’de ilk kez bir dağ bisikleti yarışında üç disiplinde de mücadele edecek. Cross-country, downhill ve enduro disiplinlerinin hepsini içinde barındıran Red Bull Dawn till Dusk’ta bisikletçiler 1 günde 4 etap ve 35 kilometreyi tamamlamaya çalışacak. Sporcuların her etapta elde ettikleri dereceler, o etaba katılan bisikletçi sayısından çıkarılarak etap sonucu elde edilecek. En iyi 3 etap sonucunun geçerli olduğu yarışta dereceye girmek isteyen sporcular, tüm etaplara katılmak zorundalar.