TBMM Başkanlığına sunulması beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin detayları belli oldu. Buna göre, spor anonim şirketlerinin oluşumu yasal zemine bağlanacak, kulüp yöneticileri dönemlerindeki zarardan sorumlu tutulacak.

Uzman Arabulucu ve Avukat Şengül Karslı, kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifinin detaylarını anlattı:

Özenli bir çalışmanın ürünü

“Spor camiasının bir bütün olarak sportif başarılara odaklanmasını sağlayacak ve yaklaşık 60 maddeden oluşan Yeni Spor Yasası teklifinde artık sona gelindi. Bu yeni düzenleme; Türkiye’nin eksikliğini hissettiği ve spor kulüplerinin olmasını istediği demokratiklik, şeffaflık, verimlilik, hesap verilebilirlik, sorumluluk ve denk bütçe ilkeleri kapsamında hazırlandı.

Yeni Spor Yasasını özetlemek gerekirse; spor kulüplerini ve spor federasyonlarını çağın gereklerine ve ihtiyaçlara uygun hale getiren, sportif başarıları hedefleyen şeklinde ifade edebiliriz.

Kulüpler Bakanlığın tesciliyle kurulacak

Spor kulüplerinin dernek tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişilik oluşturmalarına imkân sağlayan yeni yasada spor kulüpleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının tesciliyle kurulacak. Daha önce dernek statüsünde bulunan spor kulüpleri, kamu yararına çalışan dernek olmayı ise sürdürecekler.

Spor anonim şirketlerinin oluşu yasal zemine geliyor

Yeni yasa ile birlikte spor anonim şirketlerinin oluşumu yasal zemine bağlanacak. Düzenlemeyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin profesyonel şube açabilmeleri de mümkün olacak. Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin denetimi, mevcut uygulamadan farklı olarak hem İçişleri Bakanlığı müfettişleri, hem de bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacak.

Kulübü zarara uğratan yönetici sorumlu tutulabilecek mi?

Günümüzde çoğu spor kulübünün borcu ödenemeyecek noktalara gelmiş durumda. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Aralık 2021’de yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 büyük kulübün ( Beşiktaş , Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor) toplam borcu 16 milyar 951 milyon TL civarında. Bu paranın herhangi bir başarıdan veya altyapılardan yetiştirilen sporcuların satışından elde edilecek gelir ile kapanmayacağı ortada.

Bu büyük borçları yapan yöneticiler, görev süreleri bittiği zaman ceketlerini alıp gidebiliyorlardı. Kendilerine uygulanabilecek tek müeyyide, genel kurullarda ibra edilmemek oluyordu. Yönetim kurulu üyelerinden birini veya tamamının ibra edilmemesi halinde, ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyeleri, kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde şirket tüzel kişiliğine karşı genel kurul kararının iptali amacıyla dava açabiliyordu.

Ancak yeni yasayla birlikte yöneticilerin, kulüp veya spor anonim şirketlerini zarara uğratmaları halinde şahsi mal varlıklarıyla sorumluluk esası hayata geçecek. Ayrıca yeni yasayla birlikte kulüp başkanlarının görev süreleri belirlenecek ve belli kanunda yer alacak sayı kadar seçime girebilecekler.

Temlikler sınırlandırılıyor

Yine mevcut durumdaki en büyük sıkıntılardan biri de spor kulüplerinin uzun vadeli alacaklarını temlik ettirerek, acil sıcak paraya ulaşabilmeleri. Bu şekilde para ihtiyacını karşılayan kulüpler, uzun vadede ise hem gerçek gelirlerinden oluyorlardı, hem de kendilerinden sonra gelen yönetimlerin alacakları paraları erkenden almış oluyorlardı.

Yeni spor yasasında ise spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanması ve alacaklarını temlik etmesi, belirlenecek yasalara göre yapılacak. Böylece şirket veya kulüplerin aşırı borçlanmasının, uzun süre alacaklarının temlikle devredilmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Sözleşmeler noterde imzalanacak

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifinde en önemli başlıklardan biri de menajerlik sistemi olacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından menajerlerin hangi eğitimlerden geçeceği, hangi şartları taşımaları gerektiği ve görevleri sırasında hukuka aykırı davranışlar içinde olurlarsa hangi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarına ilişkin ilkeler belirlenmiştir.

Bu noktada hem ülkemizin şartları dikkate alınmak hem de FIFA'nın ortaya koyduğu ilke ve standartlar benimsenmek suretiyle evrensel genel geçer bir menajerlik standardı hayata geçiriliyor. Menajerlerin futbolcularla yapmış olduğu sözleşmeleri şeffaf şekilde ortaya koyabilmek için bunların, noterde düzenleme şeklinde yapılmasını sağlanacak.

Yönetimler kendi dönemlerinden sorumlu olacak

Yeni düzenleme ile spor kulübü yöneticilerinin görevden ayrıldığında da kendi döneminin borçlarından sorumlu olması sağlanacak. Söz konusu borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.