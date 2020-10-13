İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante, yeni rotasını İspanya olarak belirledi. Le Parisien'e göre yıldız oyuncu, Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

Chelsea ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Kante'nin Real Madrid'e transfer olmak istemesinin menajer Frank Lampard ile arasındaki gerginliği de artırdığı iddia ediliyor.

Real Madrid, Kante için henüz resmi bir girişimde bulunmadı fakat Kante'nin temsilcilerinin, Ocak ayında değil de önümüzdeki yaz transferin daha muhtemel olacağını belirttikleri aktarılıyor.