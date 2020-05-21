Bitkisel besinler arasında alternatif tıp alanında en çok tercih edilen otlardan biri olan kantaron otunun kullanımı oldukça yaygındır. Yetiştirilmesi ve bulunması nispeten kolay olduğu için dileyen insanlar bu ota ulaşmakta sıkıntı çekmemektedirler. Çeşitli zamanlarda kullanılabilen kantaron otu her türlü ruh halinde tüketilebilir. Çoğu hastalığa iyi gelen kantaron otu için kullanımların gelecek yıllarda daha çok artması beklenmektedir.

Kantaron otu nedir?

Kantaron Otu, her bölgede bulunabilen ve 14. yüzyıldan beri üzerinde sarı çiçekleri olan tıbbi bir bitkidir. Popüler olarak Kantaron Otu veya “binbirdelik” olarak bilinir. Yaygın olarak yeşilin bol olduğu tepeler, yamaçlar ve yaylalarda görülür. İlkbaharın gelişiyle, filizlenen çiçekler sonbaharın sonuna doğru düşmeye başlar. Çiçeklerinden ve köklerinden yararlanan Kantaron Otunun sağlık adına inanılmaz yararları vardır.

Kantaron Otu, bir şemsiye şeklinde açılır, ancak çiçekleri beş bölüme ayrılır. Kenarlarındaki koyu siyah tüylerle çevrili güzelliği ile dağa harikasıdır. Kantaron Otu bitkisini yüksek ışığa karşı tuttuğunuzda, içinde bol miktarda bulunan yağ tomurcukları, küçük parçacıklar olarak ortaya çıkar. Bu görünen yağ lekeleri nedeniyle, bu bitki "binbirdelik" olarak adlandırılmıştır.

Kantaron Otu uçucu yağlar, hiperisin, flavon türevleri, karoten, acı maddeler, sakız, C vitamini ve reçineyi içerir. Bunlar Kantaron Otu çiçeği araştırılarak öğrenilen bileşenlerdir ve tespit edilemeyen başka bileşenler de vardır.

Araştırmalara göre, kantaron çiçeğinin zararlı bir etkisi yoktur. Bu doğal olarak yetiştirilen sarı mucize, bir antidepresan olarak kullanıldığında depresyon için bir numaralı tedavi ilacıdır. İçeriğindeki hiperisin beyin sinirlerini yumuşatır ve kişiye rahatlık verir.

Kantaron otunun faydaları nelerdir?

Kantaron otunun faydaları sıralamakla bitmiyor fakat yine de olabildiğince aktarılmaya çalışılmıştır. Kantaron otu mucizevi bir ot olma konusunda zirveyi görmektedir. İçeriğinde bulunan zengin içerikler sayesinde insanların her türlü sıkıntısında yardımına koşmaktadır. Bulunması kolay bir ot olduğu için birçok mutfakta insanlara olan faydalarını göstermeyi beklemektedir.

- İştah açar ve yüksek ateşi düşürür.

- Mide ağrısının tedavisinde faydalıdır.

- Vücuda enerji vererek direnci arttırır.

- Gastrit ve ülser tedavileri için bire bir doğal ilaçtır.

- Menstrüel dönemde kadınlarda kasık ağrısının azalmasını sağlar.

- Doğal bir kas gevşetici özelliğe sahiptir ve sinirler için iyidir.

- Öksürüğü keserek öksürük yumuşatması sağlar.

- Korku nedeniyle gece öfkesi gibi durumlarda çocuklarda yararlıdır.

- İdrar yolu enfeksiyonlarını geçer. Mesanede oluşan taşları çözer ve düşmesini sağlar.

- Bel ve sırt ağrısı için masaj yağı kaldırarak uygulanır. Yağ ile masaj yapmak ağrıyı hafifletir.

- Bebeklerde gaz problemleri ve karın ağrısını azalttığı görülür.

- Kaynama ve içme ile ses kısıklığını giderir.

- Zona konusunda kanıtlanmış faydaları vardır.

- İshali durdurur ve gribi iyileştirir.

- Alnınıza kantaron otu yağı olarak uygulanırsa, baş ağrısını geçirecektir.

- Balgam ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir.

- Antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özelliği ile yaraları iyileştirir.

- Bağırsak solucanlarını atar.

- Nikotin kafein ve alkolün vücuda verdiği zararı ve ayrıca bağımlılığı da ortadan kaldırır. Bu özellik bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

- Kanser tedavilerine ek olarak, kantaron bitkisinin kullanımı tedaviyi hızlandırır. Kansere neden olan tümörün ortadan kaldırılmasında özellikle faydalıdır.

- HIV virüsü için kullanılması virüsün kaybolmasına neden olur.

Kantaron otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Kantaron otunun faydaları oldukça fazladır. Bu gibi hastalık durumlarında ya da sağlığın korunması adına sürekli kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu kullanımların sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar da vardır. En etkili şekilde faydalarını görmek için doğru kullanım önemlidir.

- Ciddi depresyon sorunları için, tablet şeklinde hazırlanan kantaron otları kullanılmalıdır.

- Kadınlar menopoz sırasında kızarma ve sinirlilik yaşarlar. Bu durumda, ilaç önerilir.

- Gargara yaparak ağızdaki yaraların iyileşmesini sağlar.

- Sinirleri rahatlatmak için çay yaparak içebilirsiniz.

- Çay, yeni sarılık tanısında terapötik bir özelliktir, ancak hap ileri sarılık için kullanılmalıdır.

- Kantaron çayı soğutulup her gün sabah ve akşam yüzünüzün yıkanması sırasında kullanılırsa sivilcelere iyi gelmektedir.

- Banyo suyuna kantaron çayı eklenir ve kasların gevşemesi sağlanır.