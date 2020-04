Kansızlık tıp literatüründeki adı ile anemi, çağımızda birçok insanda görülmektedir. Kişinin kendini yorgun ve zayıf hissetmesine sebep olan kansızlığın birden çok türü vardır. Geçici ve uzun süreli görülebilen kansızlığa dair Kansızlığa ne iyi gelir? Ne önler? Kansızlığı gideren besinler ve iyi gelen yiyecekler hangileridir? Sorularının cevaplarını sizler için derledik. Kansızlık ya da anemi, vücutta olan kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olduğu zaman ortaya çıkmaktadır. Yaygın olarak görülen bir kan bozukluğu olarak bilinmektedir. Kansızlığı önleyen ve tedavisini sağlayan, iyileşmesine destek olan çözümler ve besinler bu konuda araştırılarak kansızlık problemi olanlar tarafından uygulanabilir.

Kansızlığa ne iyi gelir?

Kansızlığa iyi gelen besinler genel olarak kan yapıcı özelliğe sahip besinlerdir. Kansızlığa iyi gelen ve beslenme uzmanları tarafından önerilen besinlerin başında tahin-pekmez ikilisi gelmektedir. Sahip olması gereken ideal kilo oranının çok altında kilosu olan kişiler için özellikle tahin-pekmez karışımını belirli miktarlarda tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Bu gıdalar tam bir şifa ve vitamin deposu olarak kabul görmekte, kan yapan etkileri ile kansızlığa etkili bir ilaç olmaktadır.

Et, geçmişten günümüze kansızlığa iyi gelen besinler arasında gelmektedir. Hem kırmızı et hem de beyaz et çeşitleri, kansızlığa faydalı besinlere olarak kansızlık sorunu yaşayanların beslenme listelerinde yer almaktadır. Etlerin hazırlanış, pişirilme yöntemlerinin de sağlıklı olmasına özen gösterilmelidir. Bu açıdan etlerin kızartılarak yenilmesi önerilmemektedir. Kızartma yerine etlerin, ızgara veya buğulama biçiminde hazırlanması gerekmektedir. Izgara ya da buğulama pişirme yöntemleri, sağlıklı beslenme için ideal yöntemlerdir.

Kuru yemişler de kansızlığa iyi gelen besinlerdendir. Kuru yemişlere, kansızlık için etkili olan kuru üzüm de eklenmelidir. Tüketim miktarları bakımından ise öğün aralarında sıklıkla badem, ceviz, fıstık gibi kuru yemişler yenilmelidir. Kuru yemişler, vücudun ihtiyaç duyduğu demir ihtiyacını karşılamaktadırlar. Kuru üzüm tüketiminde ise istenildiği kadar kuru üzüm tüketilebileceği belirtilmektedir.

Kansızlığı ne önler?

Kansızlık problemi olanlara öncelikle vitamin bakımından zengin bir içeriğe sahip beslenme programları önerilmektedir. Araştırmalara bazı kansızlık türlerinin önlenemediğini ortaya koymaktadır. Ancak demir eksikliği ve vitamin eksikliğinden kaynaklanan kansızlık türleri çeşitli besin maddeleri ve vitaminleri içeren bir beslenme diyet programı ile önlenebilmektedir. Kansızlığı önleyen vitamin ve besinler şöyle sıralanabilir:

Demir: Vücudun demir ihtiyacını karşılayabilmek bakımından içeriğinde bolca demir ihtiva eden zengin besinler tüketilmelidir. Sığır eti ve diğer etler, mercimek, fasulye, demir takviyeli tahıllar, kurutulmuş meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzeler demir bakımından zengin olup beslenme programlarında mutlaka yer almalıdır.

B-12 Vitamini: B-12 vitamini kansızlığın önlenmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerin başında gelir. B-12 vitamini bakımından zengin besinler ise; et ve süt ürünleri, soya ürünleri ile güçlendirilen tahıl ürünleri olarak sayılabilir.

C Vitamini: C vitamini, vücutta demir emilimine yardımcı olmaktadır. C vitamini kaynağı olan sebze ve meyveler vardır. Bunlar içerisinde özellikle turunçgiller ön plana çıkar. Turunçgiller bilinen diğer adı ile narenciyeler, en iyi C vitamini depoları arasında yer almaktadır. Turunçgiller denilince akla ilk gelenler; portakal, greyfurt, mandalina gibi meyvelerdir. Taze ve dondurulmuş meyve ve sebzelerde, daha fazla oranda C vitamini bulunduğu tespit edilmiştir. C vitamini açısından zengin diğer bazı meyveler ise çilek, kavun ve kividir. Brüksel lahanası, biber, domates, brokoli de c vitamini bakımından zengindir.

Folat: Folat ve sentetik form folik asit, meyve ya da meyve suları, koyu yeşil yapraklı sebzeler, barbunya, yeşil bezelye, yer fıstığı, ekmek, tahıl, pirinç ve makarna gibi tahıl ürünlerinde bulunmaktadır. Kansızlık problemi olanlar bu gıdaları tüketmelidir.

Multivitamin: Tüketilen besinlerden vücut için yeterli miktarda vitamin alamadığını düşünenler ve kan testleri sonuçları da bu durumu doğrulayanlar, doktorlarına danışmak sureti ile muti vitamin takviyesi alabilirler. Kansızlık sorunlarına yardım olacak bu tür sağlıklı takviyeler önerilebilmektedir. Multi vitaminler, eczanelerden satıl alınmalıdır.

Kansızlık sorunu olanlar, ilaçta kullanıyorlar ise greyfurt suyu ve greyfurt tüketmeden önce doktorlarına veya eczacılarına bu konuda danışabilirler. Çünkü bu meyveler, bazı ilaçların etkisini ve yararlılığını etkileyebilmektedir.

Kansızlık belirtileri

Kansızlığın en yaygın belirtileri halsizliktir. Kansız kişiler, kendilerini yorgun ve bitkin hissetmektedirler. Kansızlık problemi yaşayan kişiler, çoğu zaman günlük işlerini yaparken gerekli enerjiyi hissetmekte zorlanırlar. Bunun dışında kansızlık belirtileri arasında; nefes darlığı, baş dönmesi, baş ağrısı, el ve ayaklarda soğukluk, soluk cilt ve göğüs ağrısı yer almaktadır.

Kansızlığı gideren besinler ve iyi gelen yiyecekler

Kansızlığa iyi gelen besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller ile bu yaygın probleme çözümler sunmaktadır. Bu besinler arasında et ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve turunçgiller başta olmak üzere meyveler önemli bir paya sahiptir. Kansızlığa iyi gelen en etkili besin listesine göz atıldığında:

- Yağlı tohumlar ( ceviz, badem, fındık gibi)

- Taze meyveler ( portakal, kavun, çilek, muz, dut gibi)

- Kuru baklagiller ( mercimek, nohut, iç bakla, barbunya, kuru fasulye gibi)

- Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, roka, nane, dereotu, pazı gibi)

- Kuru meyveler ( kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı gibi)

- Tahin-pekmez

- Deniz ürünleri ( sardalye, istiridye, hamsi, somon, ton balığı, balık yumurtası, balık yağı gibi)

- Beyaz et ( tavuk, hindi gibi )

- Kırmızı et

- Baharatlar ( kekik, kimyon, karabiber gibi)

- Süt ürünleri ( süt, yoğurt gibi ) sayılabilir. Listeye daha birçok kansızlığa iyi gelen susam, zeytin, enginar gibi besinler de eklenebilir.