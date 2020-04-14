Kane’in fiyatı 200 milyon Pound

Tottenham Başkanı Daniel Levy, son günlerde takımdan ayrılabileceği konuşulan Harry Kane’in bonservis bedelini belirledi. İngiliz Daily Mail Gazetesi’nde yer alan habere göre Tottenham, stat inşasının ardından devam eden ekonomik zorluklar sebebiyle, ayrılma niyetinin olduğu iddia edilen Kane için bonservis bedelini belirlediği.

Başkan Levy’nin, İngiliz golcünün transferinden ortalama 200 milyon Pound’luk (1.6 milyar TL) bir para beklediği gelen haberler arasında yer alıyor.