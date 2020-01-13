Kampın yıldızı Jailson!

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya’da tamamlarken Jailson bir kez daha teknik direktör Ersun Yanal’ın gözde isimlerinden biri oldu. Brezilyalı futbolcuyu sezonun ilk yarısında adeta joker gibi kullanan Yanal, benzer rolü ikinci yarıda da verecek.

Antalya’daki kampta da hem yakın ilgi gösterdiği hem de taktik çalışmalarda farklı roller verdiği Jailson’la yola devam etmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, olası bir transfer durumunu şu dönemde istemiyor.

Çünkü şampiyonluk yarışında Jailson tarzı iyi profesyoneller ve her rolde görev alabilecek isimlere önem veren Ersun Yanal, bu nedenle olası bir ayrılığa karşı çıkıyor. Zaten kampta da çok iyi çalışan, Fenerbahçe’yi artık tamamen benimseyen ve takım içinde saygı duyulan bir isim haline geçen Jailson, arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Gustavo, Emre, Ozan ve diğer oyuncularla diyalogları iyi olan Jailson, Fenerbahçe’den ayrılmayı istemiyor. (Skorer)